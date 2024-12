Palermo, mafia a San Lorenzo e Tommaso Natale: confermata la condanna per Giulio Caporrimo e tutti gli altri

La seconda sezione della Corte d’appello di Palermo, presieduta da Raffaele Malizia, ha confermato con piccoli sconti di pena la sentenza di primo grado emessa nel 2022 dal gup Giuliano Castiglia, per i 15 imputati nel processo denominato Bivio contro i mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Tommaso Natale, capeggiata dal boss Giulio Caporrimo.

I giudici hanno confermato l’assoluzione per Francesco Caporrimo, figlio del capomafia, mentre quella di un altro imputato, scagionato pure lui in primo grado, Pietro Ciaramitaro, è diventata definitiva perché non è stata impugnata. Ad altri imputati sono stati invece concessi degli sconti di pena.

La condanna a 16 anni di Giulio Caporrimo è stata ridotta a 14 anni (col meccanismo della continuazione ne ha avuti 30 complessivi). Francesco Adelfio passa da 14 anni e 8 mesi a 11 anni e 4 mesi, Giuseppe Cusimano da 17 anni e 4 mesi a 13 anni, Sebastiano Giordano da 9 anni e 4 mesi a 7 anni e 4 mesi, Vincenzo Taormina da 12 anni a 5 anni e 8 mesi, Francesco L'Abbate da 12 anni e 8 mesi a 11 anni e 8 mesi, Vincenzo Billeci da 10 anni a 6 anni e 4 mesi, Giuseppe Rizzuto da 8 anni e 8 mesi a 7 anni, Fabio Ventimiglia da 6 anni a 4 anni un mese e 10 giorni, Michele Zito da 10 anni e 8 mesi a 9 anni e 4 mesi.