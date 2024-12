Viale Regione Siciliana a Palermo, la buca killer chiusa dopo sette mesi

Dopo sette mesi - e mentre l’indagine è ancora aperta - è stata finalmente coperta la buca in viale Regione Siciliana, nel punto in cui morì Samuele Fuschi, vittima di quella voragine che ancora non si sa se si sia aperta prima o dopo che lui passasse da quel punto della circonvallazione, in zona Belmonte Chiavelli.

Rifatto il manto stradale e completati i lavori nella condotta sottostante, in direzione Catania, dopo un lunghissimo periodo in cui erano stati svolti accertamenti e il tratto stradale era rimasto sequestrato e dunque «intoccabile», ora si passa dall’altro lato, in direzione Trapani, con lavori che dureranno - afferma il Comune - 72 ore. Prevedibili disagi e ulteriori pericoli per la circolazione, stavolta nella direzione opposta a quella in cui, nei giorni scorsi, la carreggiata centrale in direzione Catania, poco dopo lo svincolo per Bonagia, era stata a sua volta ridotta. Come era stato il caos verso il capoluogo etneo, con interminabili file in uscita dalla città, non è escluso che la stessa cosa avvenga adesso verso Trapani.