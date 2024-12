Palermo, nuovo furto con spaccata nel negozio «Punto pizzo free»

Nuovo furto con spaccata nel negozio «Punto pizzo free», l’emporio in corso Vittorio Emanuele a Palermo, punto vendita di prodotti tipici siciliani che fa parte dell’associazione Addiopizzo. Sono stati i proprietari a chiedere l’intervento dei carabinieri dopo avere notato l’ingresso di qualcuno nel negozio dalle telecamere.

I ladri hanno portato via i soldi che c’erano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.