L'omicidio di regina a Siracusa: convalidato l'arresto per il sedicenne

Il gip del Tribunale dei minori di Catania ha convalidato l’arresto del 16enne siracusano accusato di aver ucciso lunedì scorso Christian Regina, 40 anni, all’interno di un condominio in via Italia, zona nord di Siracusa. Il sedicenne davanti al giudice si sarebbe difeso affermando di essere stato aggredito dalla vittima. Regina è stato ucciso con una coltellata. Il minore avrebbe dichiarato di essere accorso richiamato dalla nonna allarmata perché un uomo voleva entrare in casa. Il gip ha disposto per il minore la permanenza in una comunità.