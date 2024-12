Ruben una delle vittime dell'incidente sulla Palermo Agrigento, aveva 25 anni ed era già docente a scuola

Ruben Saccio, uno dei due ragazzi morti nell'incidente sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, era alla guida della Seat Leon, che si è schiantata all'alba contro una cisterna. Ruben aveva 25 anni ed era già docente alle scuole superiori.

Laureato in Ingegneria meccanica, dal 2022 insegnava tecnologia meccanica all'Istituto superiore Fermi di Mantova. Tra le sue passioni, quella per il motociclismo, che coltivava sin da ragazzino.

Nello schianto è morto un altro giovanissimo, Samuele Cusimano, di 21 anni. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti e si trovano in ospedale. Uno di loro è in condizioni gravissime. La notizia ha sconvolto la comunità di Villafrati. Tanti i messaggi di cordoglio per i due ragazzi.