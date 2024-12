Rosario Abisso è il primo arbitro di calcio Internazionale palermitano

L'arbitro Rosario Abisso è il primo arbitro palermitano internazionale della storia. Nominato Vmo (Video Match Official) internazionale FIFA, per l'Aia (associazione italiana arbitri) Palermo si tratta di «un riconoscimento che premia anni di lavoro, dedizione e professionalità, dimostrando che la passione e il sacrificio permettono il raggiungimento dei massimi livelli nel mondo arbitrale. Da Palermo al panorama mondiale, Rosario porta con sé l'orgoglio e i valori della nostra sezione, diventando un esempio per tutti gli arbitri e i futuri associati che sognano in grande. Complimenti Rosario, la tua sezione è fiera di te!»