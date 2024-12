L'ospedale di Petralia, Cgil: «Approvate l'ordine del giorno»

Domani (15 dicembre) il consiglio comunale di Petralia si riunirà, in seduta pubblica e urgente, aperta ai consigli comunali del comprensorio, per approvare un ordine giorno a salvaguardia dell’ospedale Madonna dell’Alto. La Cgil Palermo chiede al consiglio comunale di Petralia Sottana di approvare contestualmente l’ordine del giorno, con le ragioni sostenute dal sindacato, già votato dal consiglio comunale di Palermo, in difesa del servizio sanitario nazionale pubblico e per la valorizzazione del personale. Un ordine del giorno che la Cgil sta chiedendo a tutti i comuni di approvare per trasmetterlo al governo regionale e a quello nazionale.

«Stiamo chiedendo a tutti i consigli comunali di prendere posizione con specifici ordini del giorno, per chiedere di cambiare una legge di bilancio che non finanzia la sanità pubblica. La battaglia per il diritto alla salute è infatti su due fronti, regionale e nazionale - dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e la segretaria Cgil Palermo Laura Di Martino - Per questo, invitiamo i consigli comunali di Petralia e dei comprensori, oltre all’approvazione del loro ordine del giorno per la tutela e il potenziamento dell’Ospedale Maria SS. dell’Alto di Petralia, di approvare anche l’ordine del giorno da noi inviato ai presidenti dei consigli comunali».