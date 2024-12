Finisce su un'auto parcheggiata in via Pitrè a Palermo e scappa dopo averla distrutta, si cerca il responsabile

Una donna, residente in via Pitré, ha parcheggiato la sua Fiat Panda, come ogni sera, dinanzi alla sua abitazione ma stamattina (14 dicembre), quando è uscita da casa, l'ha trovata letteralmente distrutta.

Durante la notte, un'auto, che alcuni testimoni dichiarano di aver visto portare via con il carro attrezzi, è finita addosso alla Panda e ad altre due auto parcheggiate vicine. Queste ultime hanno riscontrato danni nella parte posteriore del veicolo, l'auto della donna, invece, è stata sbalzata sul marciapiede ed è stata completamente distrutta.

Il responsabile dell'incidente è scappato via, senza lasciare le sue generalità. Ora è caccia al proprietario dell'auto. La donna residente in via Pitrè, che ha subìto il danno maggiore, è pronta a sporgere denuncia e si spera che con l'aiuto dei testimoni, si possa risalire al numero di targa dell'autoveicolo e di conseguenza al responsabile del danno.