Migliaia di panettoni scaduti con etichetta contraffatta, sequestrati dai Nas di Palermo

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo hanno effettuato un ingente sequestro di panettoni scaduti e commercializzati fraudolentemente da un’azienda della provincia di Agrigento.

I militari del Nas, in collaborazione con i carabinieri dell’Arma territoriale, hanno ispezionato la sede di un istituto di formazione professionale della cittadina agrigentina dove, in alcune stanze,

hanno rivenuto 4220 confezioni di prodotti dolciari, pronte per essere vendute: 2094 di queste, contenenti panettoni da 1 kg, recavano l’etichetta adesiva con la scadenza febbraio 2025 che, però, è

risultata sovrapposta a quella originale attestante la scadenza a febbraio 2024.

I carabinieri hanno sorpreso un addetto della società mentre incollava con precisione le etichette sulle scatole dei panettoni scaduti, alcuni dei quali, verificati a campione dagli specialisti del

Nas, hanno mostrato un avanzato processo di trasformazione. L’ispezione del sito on line della società ha consentito di ricostruirne la rilevante capacità commerciale (nello spot condiviso sui social, il titolare dell’impresa sostiene di avere già venduto oltre 30.000 panettoni), supportata da un’intensa attività di call center.