Palermo, dà una una testata all'autista dell'Amat: indagini in corso per risalire all'aggressore

Un autista dell’Amat è stato ferito nel corso di una lite sulla linea 209 nella zona di via Oreto a Palermo da un passeggero che voleva scendere prima di una fermata e ricevendo un rifiuto, ha dato una testata al conducente. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato il lavoratore all’ospedale Policlinico.

Sono in corso le indagini per rintracciare l’aggressore. Il presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta, che ha denunciato l’episodio, ha scritto al prefetto di Palermo Massimo Mariani per cercare soluzioni che possano mettere fine alle aggressioni.