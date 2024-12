Riscaldamenti guasti nelle scuole di Palermo, Flc Cgil: «Situazione migliorata ma non per tutti»

Il numero delle classi senza riscaldamenti quest’anno sarà diminuito, come dice l’amministrazione, ma alla Flc Cgil Palermo continuano ad arrivare segnalazioni di disservizi e di scuole al freddo.

«Apprendiamo che gli impianti di riscaldamento delle scuole palermitane sono in azione e che diverse scuole non sono più al freddo. E di questo siamo lieti, poiché abbiamo sempre posto attenzione alla problematica, segnalando puntualmente i disservizi. Per tale ragione, sicuri di far cosa gradita, torniamo a segnalare alcune scuole che, invece, ancora non hanno risolto i loro problemi».

Tra queste c’è l’istituto comprensivo Verdi, che ha inviato diversi solleciti urgenti per l’accensione della caldaia per il plesso di via Casella, 33, e per quello di via Bernabei 28/B; per il plesso di via Fermi, 2, si aspetta anche il rifornimento del gasolio.

Anche un plesso dell’istituto comprensivo Maredolce è in attesa del rifornimento di gasolio, così come la direzione didattica Gabelli è in attesa dei tecnici per l’accensione della caldaia.