Il colpo alla Rinascente di Palermo, caccia ai ladri con le immagini di videosorveglianza

Da lì, hanno razziato orologi e oggetti di valore ma anche alcuni capi di abbigliamento prima di dileguarsi. Lo scorso dicembre i banditi avevano agito quasi nello stesso modo: erano arrivati ​​in piena notte a bordo di una Fiat Panda rubata e l'avevano usata come ariete per sfondare la grande parete di vetro che si trova su via Roma.

A un anno esatto dal precedente assalto, la gioielleria della Rinascente di via Roma è tornata ancora una volta nel mirino dei ladri con un altro colpo messo a segno con modalità molto simili a quello del 2023 alimentando così il senso di insicurezza che grava sul centro storico della città. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre: un gruppo di malviventi, probabilmente quattro, ha forzato la saracinesca del negozio in piazza San Domenico, mandando in frantumi una delle vetrine e riuscendo a introdursi all'interno.

Anche allora il bottino era costituito da preziosi e orologi di lusso della gioielleria Cordaro che ha un punto vendita dentro la Rinascente: successivamente l'auto, impiegata per abbattere la vetrina, era stata abbandonata poco dopo in un'altra zona della città. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del grande magazzino, di alcuni esercizi commerciali e anche di edifici privati delle strade circostanti che potrebbero aver ripreso quanto è accaduto aiutando così gli investigatori a risalire all’identità dei responsabili.

Allarme per l'escalation

Dal centro storico, il più bersagliato da questo tipo di reati, ai quartieri residenziali, ormai è allarme per l’escalation di un fenomeno sempre più frequente e difficile da controllare. Ma, nelle ultime ore, la lunga lista delle scorribande dei deliquenti si è arricchita anche con una rapina in farmacia e con altri due furti, uno in una scuola e l’altro in una barca ormeggiata alla Cala.

A Sferracavallo due giovani, con il volto coperto da cappellino e sciarpa, sono entrati nella farmacia: uno di loro ha minacciato il titolare con una mazza e si è fatto consegnare i soldi che erano in cassa. Entrambi, subito dopo, sono scappati ma la polizia sta controllando i filmati interni per individuarli. All’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di via Ammiraglio Cristodulo, alcune persone si sono introdotte nel plesso scolastico portando via i generi alimentari destinati ai piccoli alunni mentre un altro raid è stato portato a termine ai danni di un cabinato ancorato alla Cala. In questo caso il proprietario ha denunciato che, dopo l’efferazione, sarebbero spariti diversi oggetti elettronici e alcune batterie.