Altro furto con spaccata a Palermo, presa di mira la Rinascente in via Roma

Ennesima spaccata a Palermo. Questa volta ladri sono entrati in azione nella zona di via Roma ed è stata presa di mira la Rinascente. Sono in corso le indagini dei carabinieri sulla spaccata avvenuta ai danni dello store di via Roma.

Sarebbero entrati in azione tra le tre e le quattro del mattino e con un'auto avrebbero trainato la saracinesca che si trova sul lato di piazza San Domenico. Un gruppo di quattro o cinque persone avrebbe preso di mira la gioielleria. Ancora da quantificare il danno.