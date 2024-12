Palermo, anche piazzale Ungheria avrà il suo mercatino natalizio

Torna il mercatino di Natale e tornano anche le polemiche. Nodo della discordia, come ogni anno, è proprio l’area di piazzale Ungheria. Da un lato c’è chi si lamenta per i posti auto sottratti dalle bancarelle natalizie, dall’altro c’è invece chi chiede il contrario per rendere più vivi i portici che si affacciano su via Mariano Stabile. «I saggi di verifica necessari per i lavori di ristrutturazione, che dovrebbero partire a gennaio - spiega Giovanni Montesanto, presidente del Comitato piazzale Ungheria - si sono protratti e questo ha fatto sì che il versante del piazzale che si affaccia su via Stabile sia stato escluso dal villaggio natalizio. A breve dovrebbero installare delle casette per il presepe e la casa di babbo Natale come è stato lo scorso anno, ma ad oggi non abbiamo visto nulla».

