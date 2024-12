Cinisi, la Casa-museo all'asta e i debiti milionari di Giovanni Impastato

Nemmeno la vendita all’asta della Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato di Cinisi basterebbe a onorare il debito milionario accumulato nei confronti del fisco da Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ucciso per ordine del boss mafioso Gaetano Badalamenti il ​​9 maggio del 1978. Su di lui, infatti, grava un debito di un milione e 307 mila euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, una somma che supera di gran lunga il valore complessivo dei beni pignorati, stimato in poco meno di 400 mila euro. Tra questi spicca appunto la Casa Memoria, simbolo della lotta a Cosa nostra, il luogo dove sono conservati gli archivi storici di Peppino che è stata valutata 140 mila euro, ma ci sono anche magazzini, terreni agricoli e fabbricati rurali che sono stati inclusi nella procedura esecutiva. In nessun modo, però, il ricavato della loro vendita potrà essere sufficiente per soddisfare le esigenze dei due creditori.

Un servizio completo di Fabio Geraci sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi