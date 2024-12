La retata anti-droga di Palermo: la mappa delle basi degli spacciatori

Tre basi operative per i traffici di droga, per le operazioni di carico e scarico degli stupefacenti oltre che per la contabilità. Le indagini della squadra mobile sfociate due giorni fa nell’operazione con 25 arresti tra la Guadagna, Falsomiele, Villagrazia, la Calabria e il Norditalia hanno consentito di individuare alcuni immobili usati per i business.

Il gruppo criminale guidato da Salvatore Binario e Salvatore Patti avrebbe utilizzato in città un parcheggio privato di via Placido Rizzotto, un’autocarrozzeria ospitata in un seminterrato di via Villagrazia 195 e un locale al piano terra di un condominio di via del Cigno, una sorta di circolo ricreativo gestito da Salvatore Megna.

Più volte gli investigatori hanno registrato incontri tra gli indagati, partenze e arrivi dei corrieri incaricati delle consegne di cocaina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, «Binario e Patti si sarebbero occupati soprattutto della gestione del canale di rifornimento calabrese, avvalendosi della sistematica collaborazione di Francesco Genova, il quale provvedeva anche alla custodia del denaro da consegnare quale corrispettivo delle partite di droga oltre che della custodia e dello smistamento dei carichi ricevuti per le successive consegne ai destinatari, cioè Giuseppe Davì e Giuseppe Lo Muto.