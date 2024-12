Palermo, la Digos sequestra alcuni documenti negli uffici della Reset

Gli agenti della Digos in questi giorni sono andati nella sede della Reset, azienda partecipata del Comune, per sequestrare documenti. Il provvedimento sarebbe legato a un’indagine riguardante possibili casi di assenteismo. L’arrivo dei poliziotti non è passato inosservato. «Hanno portato via diversi documenti - dicono dall’azienda - ma al momento non sappiamo altro». Qualche giorno fa due operatori della Reset erano stati sanzionati con un giorno di sospensione dal servizio, con relativa decurtazione dello stipendio, dopo essere stati ripresi da un passante mentre erano fermi per una breve sosta sotto un alberto del Foro Italico. Il video, pubblicato su TikTok, aveva suscitato polemiche.