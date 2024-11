Crolla una parte di edificio a due piani a Carini, le unità cinofile cercano sotto le macerie: per fortuna la palazzina era disabitata

Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Anthurium, 9 a Carini in seguito al crollo di una porzione di edificio di due elevazioni fuori terra in realizzato in cemento armato. Da quanto è stato accertato sul posto l'edificio risultava disabitato, tuttavia al fine di scongiurare la presenza di persone sotto le macerie sul posto sono intervenute le unità cinofile dei vigili del fuoco e il personale Usar (specializzato nella ricerca in materia). Fortunatamente le ricerche hanno dato esito negativo. Sul posto anche la polizia municipale di Carini e i carabinieri di Villagrazia di Carini.