Palermo, sequestrati 400 chili di pesce non tracciato in un magazzino di Brancaccio

Guardia costiera e polizia hanno sequestrato in un magazzino nel quartiere Brancaccio a Palermo circa 400 chili di pesce non tracciato. I controlli sono stati eseguiti dai militari del 12simo centro di controllo area pesca e dei poliziotti del locale commissariato. Oltre al sequestro è scattata una multa al titolare per 1.500 euro.

I veterinari dell’Asp 6 hanno ritenuto il pesce in buono stato ed è stato dato in beneficenza al banco alimentare della Sicilia occidentale. I tecnici dell’Asp hanno contestato al commerciante anche la mancanza della Scia per il deposito, e lo hanno multato per altri 3.000 euro.