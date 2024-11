La strage di Altavilla: «Non è pazzo, Barreca torni in carcere», annullato il trasferimento nella Rems per incapacità di intendere e di volere

Il tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento del Gip di Termini Imerese, Erina Cirincione, che aveva disposto la scarcerazione e il ricovero di Giovanni Barreca nella Rems di Caltagirone, la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza in cui è attualmente tenuto in custodia e dove sta seguendo un percorso di cure riservato alle persone affette da disturbi mentali che hanno compiuto reati gravissimi. La decisione era arrivata dopo che i periti nominati dal giudice - gli psichiatri Renato Tona e Domenico Micale e la psicologa Chiara Caruso - lo avevano riconosciuto incapace di intendere e di volere, a conclusione delle visite mediche e dei test eseguiti nel penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

L'ex imbianchino, coinvolto nella strage di Altavilla Milicia, è accusato di avere ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni con la complicità della figlia, oggi diciottenne ma giudicata dal tribunale minorile, e dei due «fratelli di Dio», Sabrina Fina e Massimo Carandente. Per il momento, però, Barreca non sarà riportato in cella: il provvedimento del Riesame, infatti, non è ancora esecutivo perché il difensore dell'imputato, l'avvocato Giancarlo Barracato, ha dieci giorni di tempo, previsti dalla legge, per presentare il ricorso in Cassazione. Solo dopo quest'ulteriore passaggio si conoscerà la sorte dell'uomo.