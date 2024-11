A Palermo distrutto manifesto in memoria di Biagio e Giuditta a 24 ore dalla sua installazione

«A ventiquattro ore dall’installazione del nuovo manifesto in memoria di Biagio Siciliano e Giuditta Milella, di 14 e 17 anni, i due studenti del liceo Meli a Palermo, deceduti perché travolti, per errore, da un’auto dei carabinieri di scorta ai magistrati Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, nella centralissima via Libertà di Palermo - promossa e curata dal Presidente dell’Ottava Circoscrizione Marcello Longo, unitamente alla Presidente della commissione Cultura, Mari Albanese - una parte becera e senza valori della nostra comunità si è premurata di distruggerlo».

Lo affermano in una nota l’Ottava Circoscrizione, il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino e la Cna che «stigmatizzano quanto accaduto e sporgeranno formale denuncia alle autorità competenti affinché gli autori del gesto possano essere identificati e rendere conto delle proprie azioni».

“Qualsiasi motivo si celi dietro il gesto incivile non intendiamo assolutamente sottovalutarlo - dicono tutti i soggetti promotori dell’iniziativa - Nella diversità dei ruoli e ognuno per i compiti che è chiamato a svolgere all’interno della società, siamo impegnati comunemente e con determinazione nel promuovere una società più consapevole e responsabile, ispirati dai valori di giustizia e legalità democratica e continueremo a farlo con perseveranza».