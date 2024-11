«Ti amo, mi manchi tanto»: il commovente ricordo della fidanzata Ylenia per Gianluca

«Finisco di lavorare, entro su Facebook e leggo da un amico in comune che non ci sei più - scrive Gaetano Catalano - incredulo controllo i commenti e leggo dell'incidente, subito salgo in macchina e arrivo sul luogo. Si, era vero quello che ho letto. Caro Gianluca Billitteri sei andato via, sei diventata la stella più alta, grossa, luminosa che si vedrà sopra di noi. Sei andato via proprio con la tua passione, le auto... ovviamente non volevamo che arrivasse mai questa notizia, infatti ero Incredulo. Sarai sempre dentro i ricordi, ci rivedremo, sempre per lo stesso motivo, la nostra grande passione».

Sconvolto anche Mirko Di Stefano: «Ci hai lasciato senza parole, mi rimarrà sempre impressa la tua frase, che hai scritto anche sui tuoi profili: la vita è una e va vissuta al massimo».