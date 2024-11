Palermo, randagio sbranato: inchiesta al canile - IL VIDEO

I canili sono l’alternativa alla strada dove cani e gatti si muovono, da soli o in branco, per sopravvivere. Sperando di non essere aggrediti da altri randagi, o di non finire investiti dalla auto, oltre a resistere finché è possibile alla mancanza quotidiana di cibo e acqua. Ma nei rifugi comunali succede proprio quello che si vuole evitare lasciandoli alla stato brado: risse feroci e animali morti, come nei combattimenti ai quali spesso sono costretti dalla legge della giungla urbana.

Mercoledì pomeriggio l’aggressione con ululati disperati di un cane appena ricoverato con altri due (dopo il sequestro da parte dei vigili urbani di un deposito dove i tre venivano tenuti in condizioni disumane) nella struttura di via Tiro a segno, dove attualmente vivono in over booking 135 randagi: è stato letteralmente sbranato senza che nessuno dei dipendenti ancora presenti nel canile (chiude alle 19.00) sentisse qualcosa e intervenisse. Eppure un giovane che abita proprio nel palazzo di fronte e aveva visto dal balcone quella rumorosa mattanza, era sceso in fretta dalle scale ed aveva bussato alla porta della struttura, avvisando due impiegati. «Grazie tante», provvediamo. Non l’hanno fatto. Per due ore, il povero animale è rimasto a terra sanguinante ed in agonia. Poi il tam tam tra associazioni di volontari e l’intervento della polizia municipale. Il cane è stato trasportato in una clinica veterinaria, ma è morto all’alba di ieri (giovedì 23 novembre) .