Palermo, incidente mortale in viale Regione Siciliana: morto un ragazzo di 26 anni

Incidente mortale in viale Regione Siciliana, a Palermo. A perdere la vita è stato un ragazzo di 26 anni che era a bordo di un'Alfa Romeo 159. Poco dopo mezzanotte (22 settembre), alcuni automobilisti si sono imbattuti in alcune vetture che sfrecciavano a tutta velocità nella carreggiata in direzione Trapani: «Correvano come schegge» hanno raccontato a gds.it.

Poi, all’altezza di corso Calatafimi, il terribile schianto. La dinamica è tutta da chiarire ma il principale indiziato sembra essere l'alta velocità, peraltro proibita in quel tratto della circonvallazione. Ad essere uscita di strada finendo contro il guardrail è stata soltanto l’automobile guidata dal giovane, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Viale Regione Siciliana è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere l'intervento dei soccorsi, per liberare la carreggiata dai detriti e per effettuare i rilievi compiuti dalla polizia municipale e dalla polizia.