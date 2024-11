Incidente sulla Palermo-Mazara all'altezza di Isola: grave una donna e traffico in tilt

Un grave incidente stradale ha provocato disagi e paura stamattina sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra le due gallerie di Isola delle Femmine, in direzione Trapani. Due auto, un'Audi e una Volkswagen, sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha avuto gravi conseguenze per una donna di 72 anni. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale in codice rosso e le sue condizioni destano preoccupazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l'area ei tecnici dell'Anas, insieme agli agenti della polizia stradale , che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'impatto ha causato pesanti ripercussioni sul traffico: rallentamenti si sono registrati dal raccordo di via Belgio e nei primi chilometri della A29, complicando l'accesso verso l'aeroporto Falcone-Borsellino.

La viabilità è intorno alle 15, lo rende noto l’Anas.