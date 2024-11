Partinico, anziana travolta e uccisa da un'automobile

Tragedia a Partinico una donna è stata investita e uccisa sulla strada statale 186, nel tratto che fa da prolungamento alla via Benevento. La vittima, Fleuretta Maingard, pensionata di 85 anni, originaria dello Stato della Mauritania, da anni oramai viveva a Partinico dove aveva deciso di trascorrere la sua vita. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, effettuate dalla polizia municipale, pare che la donna stesse attraversando la strada quando improvvisamente, giunta quasi all’altezza della nota pizzeria “Pinocchio” intorno alle 20, sarebbe stata investita da un’auto, una Fiat Brava, condotta da un cinquantenne, residente a Monreale, che stava facendo ritorno a casa e quindi stava procedendo in direzione Palermo. L’automobilista non si sarebbe accorto nel buio del pedone e lo ha quindi colpito in pieno con estrema violenza. Proprio questo tratto per qualche centinaio di metri è privo di illuminazione, dunque potrebbe essere stata la scarsa visibilità un elemento determinante. L’anziana è stata sbalzata per qualche decina di metri ed è rimasta priva di conoscenza riversa sull’asfalto. Immediati sono scattati i soccorsi, chiamati dallo stesso conducente del mezzo. Un’ambulanza del 118 ha prelevato la donna che è stata trasportata all’ospedale, dove i medici del pronto soccorso hanno provato a rianimare la pensionata ma per lei non c’è stato nulla da fare. La posizione dell’automobilista, e quindi le eventualità responsabilità, saranno valutate a questo punto dall’autorità giudiziaria una volta conclusi tutti gli accertamenti.