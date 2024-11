Catania, la polizia scopre un deposito di auto rubate a Librino

Dopo il deposito di scooter rubati scoperto dagli agenti della questura di Catania in un vicolo del centro storico cittadino, appena qualche giorno addietro, e ai furti sgominati, in tempo reale, in alcune zone della città, da San Cristoforo a Picanello, gli agenti del commissariato di Librino hanno passato al setaccio i garage di un condominio di viale Moncada, riuscendo a scoprire un vero e proprio deposito di auto rubate.

Chiuso accuratamente con un lucchetto, nel garage del complesso condominiale sono state trovate due Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500 che, come hanno rivelato gli accertamenti svolti dai poliziotti nell’immediatezza, erano state rubate in diverse zone della città, soltanto qualche giorno prima.

Immediatamente, gli agenti hanno eseguito tutte le verifiche del caso e, grazie all’analisi delle banche dati in uso alle forze di Polizia, sono riusciti a risalire ai legittimi proprietari che, una volta contattati, sono rientrati in possesso delle proprie autovetture, rivolgendo un plauso ai poliziotti per l’intervento tempestivo e puntuale.