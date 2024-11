Ladri in azione in un ristorante-pizzeria a Palermo. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrina del locale Biga che si trova in via Amari a pochi passi dall’incrocio tra via Roma e piazza Sturzo. I ladri hanno fatto irruzione nel locale e portato via i soldi in cassa e alcune bottiglie di vino.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Questo colpo è stato messo a segno a distanza di un anno esatto dall’ultimo che il locale aveva subito.