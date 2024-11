Palermo, furto con spaccata in un ristorante: rubati soldi, vini e prodotti alimentari

Ennesimo furto con spaccata della vetrina messo a segno in un ristorante di Palermo. I ladri sono entrati nel locale Sicilia e Dintorni di via Messina Marine dopo aver danneggiato l’ingresso e hanno portato via il denaro contenuto nella cassa, alcune bottiglie di vino e prodotti alimentari.

L’ammontare del bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno sentito i titolari ed acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.