Acireale, inaugurato un centro di odontoiatria per i bisognosi

«Il Centro di Odontoiatria Sociale è un esempio positivo di come la collaborazione possa fare la differenza nella vita delle persone. L’accesso alle cure non sia un lusso riservato a pochi. Questa realtà rappresenta un’opportunità preziosa per chi ha bisogno di prendersi cura della salute senza l’ostacolo delle preoccupazioni economiche». Queste le parole del Vescovo della Diocesi di Acireale Nino Raspanti, al termine della benedizione dei locali, messi a disposizione dalla Caritas diocesana di Acireale. l Centro di Odontoiatria Sociale è un progetto che si lega alla prossima Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà domenica 17 novembre, con l’intento di offrire un sostegno concreto a coloro che vivono in situazioni di difficoltà economiche.

Il Centro è nato grazie a un protocollo d’intesa tra la Caritas Diocesana e la società Ro.Ca.Mi. Srl di Giarre e rappresenta una risorsa essenziale per persone economicamente svantaggiate, che possono ora accedere a cure dentistiche a costi accessibili, promuovendo inclusione e benessere sociale.