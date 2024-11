San Giuseppe Jato, aggredito il titolare della New system, società di raccolta rifiuti

Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di San Giuseppe Jato e San Cipirello della ditta New system è stato aggredito con un pugno al volto da due raccoglitori di ferro palermitani. I due si sono presentati nel centro di raccolta intercomunale

con alcuni frigoriferi. Volevano lasciarli nel centro senza avere alcun titolo. Il centro serve solo i due comuni.

Il responsabile ha ribadito che non era possibile scaricare i rifiuti ed è stato colpito al volto. E’ rimasto per lungo tempo per terra privo di sensi. Solo l’arrivo di alcuni dipendenti a bordo di un camion ha fatto scattare i soccorsi. I due aggressori sono rimasti lì. Hanno detto di essere stati provocati dal responsabile e che uno dei due lo ha colpito.

Sono stati portati via dai carabinieri in caserma mentre il titolare di 58 anni è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo: è stato dimesso e dovrà subire un intervento nei prossimi giorni per la frattura del setto nasale. «Sono gesti inqualificabili che tolgono serenità alla comunità - dice il sindaco di San Cipirello Vito Cannella - Mi sono sincerato delle sue condizioni e, a nome della mia comunità, esprimo la più ferma condanna per un intollerabile episodio di violenza che colpisce un operatore in servizio nel nostro

territorio. Nel centro fino a ieri c'era in servizio un’impiegata che dopo quanto successo ha alcuna intenzione di restare a gestire gli ingressi dei mezzi da sola».