Maltempo, Anci Sicilia: «I sindaci sono impotenti senza i sostegni»

L’Anci Sicilia esprime solidarietà ai comuni dell’Isola, in particolare della provincia di Catania, colpiti nelle ultime ore da violenti nubifragi che stanno provocando danni ingenti. «Siamo di fronte a condizioni climatiche avverse, spesso non prevedibili, che impongono la realizzazione di interventi urgenti per affrontare in maniera concreta i problemi collegati al rischio idrogeologico - dichiara il Comitato Direttivo dell’Anci Sicilia - ma i sindaci dei territori, che vengono colpiti da eventi di questo tipo, si sentono spesso impotenti perché impossibilitati ad operare in maniera decisa senza adeguati sostegni dello Stato e della Regione Siciliana nelle attività di prevenzione e programmazione degli interventi, in assenza dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici e di adeguati sostegni finanziari. Risulta, infatti, evidente che l’attuale sistema idraulico di raccolta delle acque piovane, in occasione di fenomeni temporaleschi estremi, non è più idoneo a smaltire la quantità di pioggia che cade al suolo in pochissimi minuti».