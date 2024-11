Palazzo di quattro piani abbandonato e pericolante nel centro di Palermo, lo hanno accertato i vigili del fuoco

Un palazzo di quattro piani nel centro di Palermo, alle spalle della chiesa di San Domenico, è a rischio crollo. Lo hanno accertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. L’immobile è abbandonato e in precarie condizioni e necessita di interventi urgenti per evitare che crollando possa provocare danni seri ad altri edifici. Nei mesi scorsi era stato eseguito un altro sopralluogo.

Adesso, dopo le piogge di questi giorni, le condizioni sono ancora più precarie. I vigili del fuoco hanno eseguito una verifica e relazionato agli uffici comunali per mettere in moto la procedura per risalire ai proprietari per far eseguire i lavori per garantire la sicurezza della zona.