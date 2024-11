Movida a Palermo, sequestri e multe a titolari di pub del centro

Sequestri di bevande vendute oltre l’orario consentito e multe ai locali per l’organizzazione di intrattenimenti musicali senza il rispetto delle norme. È il bilancio delle ultime 48 ore degli agenti della polizia municipale nel contrasto alla movida selvaggia a Palermo. I controlli sono scattati in via Giovanni Naso, nel Mercato Ballarò, e nelle vie Sampolo e Quintino Sella.

In via Naso gli agenti hanno sequestrato 4mila bevande in un esercizio commerciale che le vendeva oltre gli orari previsti. Il titolare è stato sanzionato per quasi 14 mila euro e con ordinanza del Supa, sarà applicata la chiusura di 5 giorni del locale.

In via Sampolo e in via Sella sono stati multati due commercianti. Gli agenti della polizia municipale con l’Arpa hanno accertato il mancato rispetto delle norme contro l’inquinamento acustico notturno. In via Sampolo, inoltre, il titolare del pub è stato denunciato e multato per 2mila euro.