Palermo, tenta una rapina in una banca: la polizia vede tutto dalla vetrata e lo arresta

La Polizia di Stato ha tratto in arresto nella flagranza del reato di tentata rapina un 33enne palermitano. L’arresto da conto dei numerosi servizi antirapina che quotidianamente vengono effettuati da poliziotti, anche con auto civetta ed in abiti civili, su specifiche aree cittadine ed in determinate fasce orarie, nelle quali, secondo statistiche, aumenta il rischio di reati predatori.

Nello specifico, durante la fascia oraria mattutina, l’uomo, a volto scoperto, ha fatto ingresso all’interno della Banca del Fucino in via Dante a Palermo e, lasciando intendere di essere armato, ha lanciato una borsa sul bancone della cassa intimando al cassiere di riempirla di denaro contante.

Provvidenziale è stato il passaggio di una pattuglia del commissariato di polizia Zisa-Borgonuovo, vicino alla banca e la presenza di un’ampia vetrata che ha consentito ai poliziotti di scorgere in presa diretta le fasi di quella che si sarebbe rivelata essere una tentata rapina.