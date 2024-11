Palermo, sequestrate 44 dosi di droga nascoste nel cassonetto dei rifiuti: tre arrestati all'Arenella

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di tre persone intente nella cessione di sostanze stupefacenti in via Montalbo, nel quartiere Arenella.

In particolare, i militari del 2° nucleo operativo metropolitano del Gruppo Palermo con l’ausilio del cane antidroga Anouk del Gruppo pronto impiego, hanno individuato tre pregiudicati palermitani che operavano, con ruoli e modalità tali da dissimulare la loro attività di spaccio.

Nello specifico, due dei soggetti avvicinavano i potenziali acquirenti giunti sul posto, facevano la spola verso un edificio abbandonato e aprivano un cassonetto dei rifiuti, per poi dirigersi di volta in volta verso un terzo soggetto e consegnargli denaro contante. Dopo aver assistito all’ipotizzata cessione di sostanza stupefacente, le fiamme gialle hanno deciso di intervenire identificando e perquisendo i tre sospettati.

Nel corso della perquisizione, sono state trovate 31 dosi tra cocaina e hashish, denaro contante per 1.145 euro e 2 telefoni cellulari. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto per tutti e tre la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e, per uno, anche la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Palermo.