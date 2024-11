Incendio doloso la scorsa notte a Partinico (Partinico): a fuoco l’auto di un impiegato di 28 anni, parcheggiata in piazza San Gregorio Magno, zona delle case popolari. Qualcuno ha cosparso di benzina il mezzo, una Fiat Panda, come hanno accertato i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.