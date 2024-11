Palermo, bus in provincia per il rilancio dell’Amat

Non succederà proprio domani, ma per esempio, chi abita a Capaci, Torretta, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Misilmeri e Ficarazzi potrà attendere un bus dell’Amat e arrivare nel capoluogo. Il trasporto urbano e la sua azienda partecipata guardano al futuro prossimo disegnato nel piano industriale (2024-‘27) giunto ora per l’approvazione in giunta. In Consiglio è già calendarizzato invece il voto sul rinnovo del contratto. L’estensione del servizio urbano ai territori della «prima corona» metropolitana è una delle novità previste nel documento e dovrebbe partire già dal 2026: Isola delle Femmine, Villabate e Monreale sono già parzialmente serviti. Amat non vuole sovrapporsi alle altre linee di trasporti già esistenti in questi Comuni, ma colmare il vuoto in zone sprovviste del collegamento.

Il trasporto su gomma è il cuore della proiezione commerciale di Amat, alle prese anche con servizi invece in via di dismissione perché poco redditizi.

Un servizio completo di Connie Transirico sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi