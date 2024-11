Campofelice di Roccella, commozione e palloncini bianchi per l'ultimo saluto al piccolo Gioele

Campofelice di Roccella ha salutato per l'ultima volta Gioele Tempra, il bambino di 7 anni, vittima di un tragico incidente avvenuto venerdì scorso sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi della zona industriale di Termini Imerese. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa madre di Santa Rosalia, dove amici, parenti e tanti cittadini si sono raccolti per dare il loro addio al piccolo, vegliato da mamma Mariagrazia, papà Roberto, e dal fratello maggiore Samuele, di 12 anni, visibilmente devastati dal dolore.

Durante il rito, l'arciprete don Francesco Casamento ha condiviso parole di riflessione e consolazione: «Questa tragedia ha gettato un'ombra profonda nei cuori di tutti noi, ma oggi vogliamo lasciare che sia Gesù a parlare.

Per Giole una piccola bara bianca, circondata da palloncini bianchi e azzurri liberati in cielo, tra fiori bianchi, rose, gigli e un grande cuore di orchidee, un omaggio speciale per lui. Il bambino è venuto a mancare mentre tornava con il padre e un amico di famiglia da Termini Imerese, dopo aver ritirato attrezzature per la squadra di calcio locale di cui fa parte il fratello. Alla conclusione della cerimonia, un lungo corteo silenzioso ha accompagnato il piccolo al cimitero, un ultimo gesto di affetto da parte di tutta la comunità.