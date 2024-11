Palermo, via a nuovi lavori in viale Regione Siciliana

L’ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso l’ordinanza 1281 per l’esecuzione dei «lavori preparatori al ripristino della continuità idraulica canale di via Belmonte Chiavelli». L'inizio dei lavori è previsto per martedì 12 novembre, per una durata complessiva di 72 ore. Gli interventi verranno effettuati in tre step successivi e riguarderanno la sostituzione di un tratto di condotta che interesserà tutte e quattro le carreggiate di viale Regione Siciliana. Al fine di mitigare gli effetti sulla circolazione stradale, verranno realizzati dei bypass per far defluire al meglio il traffico veicolare.

Nel dettaglio, viene disposta la delimitazione delle seguenti aree di cantiere: viale della Regione Siciliana Sud Est carreggiata centrale direzione Catania: Cantiere 1 - Realizzazione di un varco di collegamento tra la carreggiata Centrale a quella laterale; Sarà istituito in ambo i lati del tratto interessato dei lavori il divieto di sosta con rimozione coatta per mt. 10,00 prima e dopo l'area di cantiere; Carreggiata laterale di valle di Viale Regione Siciliana direzione Trapani subito dopo l’uscita di Via Oreto: Cantiere 2 - Adeguamento del varco di collegamento esistente dalla centrale alla laterale Cantiere 3 - Scarifica e rifacimento del tappetino di usura; Cantiere 4 - Realizzazione di un varco di collegamento (Bypass) tra la carreggiata laterale a quella centrale.