Incidente a Termini Imerese, nello scontro tra due auto muore un bambino di otto anni

In un incidente sulla autostrada Palermo Catania è morto un bimbo di 8 anni. La vittima era di Campofelice di Roccella. Lo scontro tra due automobili è avvenuto in direzione del capoluogo etneo all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese.

Una delle due vetture ha capottato. Sono rimasti coinvolte altre tre persone trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai dell’Anas per mettere in sicurezza le vetture e della carreggiata dove è avvenuto lo scontro. I rilievi per stabilire le responsabilità sono condotti dagli agenti della polizia stradale.