Appiccano un incendio e tentano di fare esplodere una villetta a Balestrate

Un incendio doloso ha danneggiato una villetta alla periferia di Balestrate, al confine con Partinico in contrada Giudeo. Qualcuno in pieno giorno ha appiccato le fiamme tentando anche di far esplodere una bombola a gpl, piazzandola al centro dell’immobile. Solo per un caso fortuito non è avvenuta la deflagrazione. Ad accorgersi delle fiamme i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Le porte e le finestre erano state sigillate per saturare l’ambiente di gas. Ad intervenire il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, per verificare l’eventuale dispersione nell’ambiente di sostanze nocive derivanti dal rogo.

Indaga il commissariato di polizia di Partinico. La scientifica ha effettuato un sopralluogo alla ricerca di tracce utili lasciate dagli incendiari. Si sta valutando se in zona vi siano telecamere di videosorveglianza attive. L’immobile è di proprietà di una donna: tra le ipotesi investigative più accreditate l’incendio sarebbe stato appiccato per dei presunti conflitti nella compravendita di un immobile.