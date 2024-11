L'incidente a Monreale, la morte del giovane Emanuele ha scosso tutti: «Il suo bimbo piccolo dovrà crescere senza di lui»

Non c'è pace per i familiari e gli amici di Emanuele Favaloro. Era andato a lavorare, come tutti i giorni, aveva finito il suo turno, era salito a bordo della sua auto e stava tornando a casa da sua moglie e suo figlio di 4 anni. Poi, improvvisamente lo schianto su quel muro, vicino casa, e tutto è finito. Ha solo 25 anni e tutta una vita davanti, eppure Emanuele non c’è più.

«Era papà di un bimbo piccolo che adesso dovrà crescere senza di lui – scrive sui social l'amico Piero -. Non ci sono parole, un destino atroce. C'è una nuova stella in cielo che da lassù brillerà per la sua famiglia».