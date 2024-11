Il furto dei cavi alla scuola dello Zen di Palermo, il preside: «Non è facile fare lezione senza luce ma non ci fermiamo»

Tanta amarezza e sconforto, non potrebbe essere altrimenti dinanzi all'ennesimo raid vandalico ai danni della scuola, ma il preside Massimo Valentino non cala la testa e non ha nessuna intenzione di arrendersi. Anche senza luce e con tutti i disagi che ne deriveranno, la scuola rimarrà aperta e i bambini andranno a scuola. Già a partire da oggi.

Ha parlato con le famiglie dei suoi alunni e sono tutti d'accordo. Il preside, anche per poche ore in classe, vuole i suoi studenti seduti ai banchi. Faranno i turni con orario ridotto ma andranno a scuola. «Non sarà facile - dice il dirigente scolastico, Massimo Valentino - e sto chiedendo ai miei ragazzi grandi sacrifici, lo so, ma dobbiamo lanciare un messaggio forte e potente: la scuola non si ferma, continua la sua funzione e non si lascia intimidire da niente e da nessuno».

Un servizio completo di Anna Cane sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi