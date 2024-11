Travolto da una Smart sul marciapiede, poi investito da una seconda auto: a Palermo muore un uomo di 66 anni

Un uomo di 66 anni, Antonino Cangemi, mentre camminava tranquillamente sul marciapiede della carreggiata laterale di viale Regione Siciliana, all'altezza di via Perpignano, in direzione Trapani, è stato travolto da una Smart. Chi era alla guida del mezzo ha perso il controllo e ha centrato in pieno l'uomo che è stato catapultato nell'altra carreggiata.

In quel momento stava passando una Fiat 500 che lo ha colpito. In questo secondo incidente, il 66 enne ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 con due ambulanze ma per l'uomo non c'era più niente da fare.

Il traffico è andato in tilt e si sono fermate lunghe code sulla carreggiata della circonvallazione.