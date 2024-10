A Palermo 8 famiglie rischiano lo sgombero dopo 10 anni di occupazione, Ferrandelli: «Saranno accompagnate in un percorso»

Le 8 famiglie con 13 bambini che abitano da più di 10 anni Palazzo La Rosa, immobile abbandonato di proprietà del Comune di Palermo, recuperato e autogestito, hanno incontrato l’assessore comunale all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli. Un mese fa le famiglie hanno ricevuto una notifica di intimazione a lasciare i locali entro 30 giorni, scaduti i quali rischiano lo sgombero coatto.

«Viviamo in occupazione da 10 anni perché non abbiamo alternativa. È impossibile trovare un affitto senza la garanzia di una busta paga e inoltre quasi tutti gli immobili sono convertiti ad uso B&B e non vogliono affittarli a famiglie- dicono le donne che hanno incontrato l’assessore Ferrandelli - . Abbiamo bisogno di risposte concrete, di soluzioni definitive. Lasceremo le nostre case solo se il Comune ci proporrà alloggi in cui abitare in alternativa». L’assessore ha assicurato che le famiglie saranno accompagnate nel percorso di assegnazione delle case e che non avverrà nessuno sgombero coatto.