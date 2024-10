L'operaio morto era per tutti il Gigante Buono: «Nicasio veglia da lassù sul tuo bambino»

Ha lasciato senza più lacrime la moglie e il suo bambino di 10 anni. Il gigante buono, è così che tutti chiamavano Nicasio Moncada, l'operaio che oggi è andato al lavoro a Termini Imerese e non farà più rientro a casa sua, è ricordato da tutti.

I social sono già pieni di tanti messaggi di cordoglio per la moglie Antonella e per tutti coloro che gli hanno voluto bene e che ancora non riescono a credere a questa tragedia. Sembrava un giorno uguale a tutti gli altri e invece, improvvisamente, il traliccio è crollato e Nicasio è rimasto incastrato nell'escavatore e da lì è stato estratto senza più vita.

I suoi amici scrivono: «Non ci sono parole, solo tanta tristezza. Nicasio gigante buono veglia sul tuo bambino e sulla tua famiglia». Filippo lo chiama ancora Compà. «Ma che combini? - scrive l'amico -, ti vogliamo ricordare sempre sorridente, condoglianze a tutta la famiglia. Proteggi anche da lassù il tuo piccolino e tua moglie, compà io ancora non ci credo».