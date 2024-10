Il cordoglio per la morte di Farruggio: «Era l'instancabile promotore del settore turistico e alberghiero in Sicilia»

Il sindaco Roberto Lagalla: «Ho appreso con sgomento della sua prematura scomparsa. Negli anni il presidente Farruggio ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante con cui dialogare per il miglioramento del settore ricettivo di Palermo e con cui confrontarsi per rendere la nostra città sempre più attrattiva».

«Con profondo dolore apprendo della prematura scomparsa di Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi, figura di spicco e instancabile promotore del settore turistico e alberghiero in Sicilia. La notizia della sua morte improvvisa lascia un vuoto incolmabile non solo a Palermo, ma in tutta la nostra regione, dove Nicola era ben noto e rispettato per il suo costante impegno a favore della categoria e per il suo lavoro volto a migliorare l’offerta ricettiva della nostra terra. A nome della Regione le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari», è stato il ricordo del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

Anche i vertici della Gesap hanno reso omaggio al presidente di Federalberghi, scomparso ieri notte: «Ci addolora profondamente aver appreso della prematura scomparsa di Nicola Farruggio, imprenditore alberghiero, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana degli albergatori», ha detto Salvatore Burrafato, il presidente della società di gestione dell'aeroporto Falcone e Borsellino, Salvatore Burrafato, a nome di tutto il consiglio di amministrazione dove gli albergatori palermitani hanno una piccola quota sociale. «Farruggio è stato un faro per il turismo siciliano, sempre pronto a sfide importanti nel settore alberghiero e interlocutore valido con le istituzioni», ha concluso Burrafato. Intervenuto anche Natale Chieppa, ex direttore generale di Gesap, da poco in pensione: «Per anni è stato un valido partner di Gesap in progetti per la promozione turistica e per lo sviluppo del turismo a Palermo».

Tristezza anche da parte dell'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino: «Farruggio era una figura di grande valore umano e professionale nel settore dell’ospitalità palermitana e siciliana. Di Nicola ricorderemo la passione, la dedizione, la visione imprenditoriale e l’impegno costante per rendere più competitivo il nostro turismo e più accogliente per i visitatori la nostra città. In questo momento di dolore, desidero esprimere la mia vicinanza e le mie sentite condoglianze alla famiglia».