A Palermo le donne della Cardio Breast Dragon remano contro... il tumore

Sport e salute. Anzi, sport è salute. Lo sanno bene le pink paddlers che alla Lega navale dell’Arenella, in occasione della penultima tappa del CardioBreast Dragon boat festival 2024, ieri sono uscite in mare per una gara amichevole. La particolarità è che le squadre sono costituite al 90% da donne operate di tumore al seno. Il festival, che ha il contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia, è giunto alla terza edizione e vuole sottolineare l’importanza della prevenzione cardiovascolare e oncologica grazie agli screening.

Così come decisiva può essere l’attività fisica nella prevenzione primaria cardio-oncologica e il beneficio che questa porta ai pazienti anche dopo interventi operatori importanti, non solo in ambito cardiovascolare ma anche cardio-oncologico.

Spettatori e supporters, oltre ad applaudire le canoiste, hanno effettuato controlli cardiologici gratuiti, elettrocardiogrammi e monitoraggi pressori all’interno del camper messo a disposizione dall’Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc).

Un servizio completo di Giusi Parisi sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi