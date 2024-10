Tenta una rapina a Palermo, ghanese arrestato

La polizia di Stato, ha arrestato a Palermo un ghanese di 25 anni. I poliziotti sono intervenuti nella zona della stazione ferroviaria centrale dopo aver notato i movimenti scomposti ed agitati di tre persone.

Subito intervenuti per dirimere quello che sembrava un acceso litigio, i poliziotti avrebbero appreso che l’alterco era connesso ad un precedente episodio di rapina compiuta da uno dei tre.

Chiariti i contorni della vicenda a seguito di riscontri, i poliziotti scoprivano che il cittadino ghanese, non soltanto si era reso responsabile di un tentativo di rapina ma risultava gravato da un provvedimento di cattura ineseguito per una condanna riportata a 5 mesi e 28 giorni, per droga.

L’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione del provvedimento di cattura e del reato di tentata rapina.